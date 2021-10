Après deux ans de carrière, la limousine électrique de Porsche profite de quelques améliorations. Des retouches auxquelles a également droit sa version "break de chasse", la Cross Turismo.

L'autonomie selon le cycle officiel WLTP n'évolue pas, mais la voiture pourrait cependant consommer un peu moins d'électricité en pratique dans certaines conditions grâce au mode "roues libres", qui découple totalement les moteurs électriques, pour laisser filer la limousine sur son inertie dans les descentes et les faux plats. Donc sans récupérer d'énergie, mais aussi sans ralentir la voiture, ce qui peut accroître dans certains cas l'autonomie. On attend toutefois de voir en pratique si cela s'avère réellement positif à l'usage. Ce qui est sûr, c'est que l'on pourra désormais parquer cette Porsche à distance, sans être à bord du véhicule, via un smartphone. Cette nouvelle fonctionnalité sera facturée en option. Une Taycan télécommandée, qui intégrera aussi désormais totalement la connexion AndroidAuto.

© pg

