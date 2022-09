Le constructeur automobile allemand Volkswagen a annoncé dimanche prévoir d'introduire sa filiale sportive Porsche en Bourse le 29 septembre et viser une valorisation allant jusqu'à 75 milliards d'euros, ce qui en ferait une des plus importantes cotations en Europe ces dernières années.

Le prix indicatif de l'offre se situera entre 76,50 et 82,50 euros par action, a indiqué dans un communiqué Volkswagen, deuxième constructeur mondial, qui avait donné début septembre son feu vert à l'introduction à la Bourse de Francfort (Allemagne) du fabricant de la mythique 911.

Réalisée dans le haut de la fourchette, il s'agirait d'une des plus importantes cotations en Europe ces dernières années.

En abandonnant une fraction de son contrôle sur le constructeur de bolides, Volkswagen vise à obtenir les milliards nécessaires pour financer ses investissements dans la voiture électrique, connectée et autonome.

Le groupe indique ainsi dans son communiqué qu'il table sur une opération rapportant jusqu'à 9,4 milliards d'euros.

Le capital de Porsche a été divisé en 50% d'actions préférentielles, offrant un dividende renforcé mais sans droit de vote, et 50% d'actions ordinaires avec droit de vote.

Volkswagen prévoit de placer en Bourse 25% des actions préférentielles, soit 113.875.000 titres, représentant 12,5% du capital de l'entreprise.

Le constructeur allemand avait dévoilé son projet de lancer Porsche en Bourse l'hiver dernier, le 24 février exactement, au premier jour de l'invasion par l'armée russe de l'Ukraine.

Les secousses économiques qui ont suivi avaient jeté un doute sur le calendrier, mais l'introduction en Bourse a finalement confirmée par le constructeur malgré le contexte turbulent sur les marchés financiers.

