Plusieurs candidats se sont fait connaître pour la reprise de CG Power Systems, le constructeur de transformateurs de Malines déclaré en faillite début février, ont indiqué mardi ses curateurs. Toutes ces offres prévoient un maintien partiel de l'emploi, ont-ils précisé.

La période pour se déclarer candidat à la reprise s'est achevée dimanche. Les négociations vont désormais débuter entre les prétendants et la curatelle.

CG Power Systems et CG Holdings employaient plus de 500 personnes.

Les curateurs espèrent parvenir à un accord d'ici deux à trois semaines.

