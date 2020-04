Plus de huit Belges sur 10 (83%) aiment travailler dur. Ils changent moins vite d'employeur et partent plus tard à la pension, selon une enquête menée par le prestataire de ressources humaines SD Worx, à la veille du 1er mai, auprès de 2.500 Belges et publiée mercredi.

"En cette période difficile, nous pensons qu'il est important de mettre en lumière les points forts de notre pays. L'enquête annuelle de SD Worx auprès d'un échantillon représentatif de 2.500 travailleurs belges nous apprend que presque tous les Belges apprécient de travailler dur. Ils sont en effet huit sur dix (83 %) à être d'accord avec l'affirmation 'j'aime travailler dur'", souligne l'entreprise spécialisée en ressources humaines.

Les employés affichent un résultat quelque peu plus élevé que les ouvriers. Il en va de même pour les dirigeants. Plus les répondants ont un diplôme élevé, plus ils déclarent aimer s'acharner dans leur travail. Ceux qui gagnent plus signalent aussi plus souvent apprécier de travailler dur.

"Le contenu de la fonction, la reconnaissance et les possibilités d'évolution sont fortement corrélés avec la préférence pour le travail acharné: les personnes qui disposent d'une certaine autonomie et responsabilité dans leur travail, d'une bonne reconnaissance et de possibilités d'évolution travailleront dur plus volontiers et vice versa. Ces facteurs ont un impact conséquent sur leur engagement", analyse SD Worx.

"En cette période difficile, nous pensons qu'il est important de mettre en lumière les points forts de notre pays. L'enquête annuelle de SD Worx auprès d'un échantillon représentatif de 2.500 travailleurs belges nous apprend que presque tous les Belges apprécient de travailler dur. Ils sont en effet huit sur dix (83 %) à être d'accord avec l'affirmation 'j'aime travailler dur'", souligne l'entreprise spécialisée en ressources humaines. Les employés affichent un résultat quelque peu plus élevé que les ouvriers. Il en va de même pour les dirigeants. Plus les répondants ont un diplôme élevé, plus ils déclarent aimer s'acharner dans leur travail. Ceux qui gagnent plus signalent aussi plus souvent apprécier de travailler dur. "Le contenu de la fonction, la reconnaissance et les possibilités d'évolution sont fortement corrélés avec la préférence pour le travail acharné: les personnes qui disposent d'une certaine autonomie et responsabilité dans leur travail, d'une bonne reconnaissance et de possibilités d'évolution travailleront dur plus volontiers et vice versa. Ces facteurs ont un impact conséquent sur leur engagement", analyse SD Worx.