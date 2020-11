Le spécialiste des fruits et légumes Greenyard a publié mardi les résultats de son premier semestre: au programme, un chiffre d'affaires en nette hausse et des bénéfices qui suivent.

Le résultat net du groupe de Wavre-Sainte-Catherine sur les six premiers mois de son année comptable (qui débute en avril), s'est élevé à 1,1 million d'euros. L'an dernier à la même époque, le groupe enregistrait une perte de 44,9 millions d'euros.

Le chiffre d'affaires a grimpé de 10,3%, atteignant 2,17 milliard d'euros. Tant les produits frais et congelés qu'en conserves ont vu leurs ventes augmenter.

La dette de Greenyard a également été réduite, et le groupe s'attend à ce que cette diminution se poursuive jusqu'à la fin de son exercice décalé.

Le résultat net du groupe de Wavre-Sainte-Catherine sur les six premiers mois de son année comptable (qui débute en avril), s'est élevé à 1,1 million d'euros. L'an dernier à la même époque, le groupe enregistrait une perte de 44,9 millions d'euros. Le chiffre d'affaires a grimpé de 10,3%, atteignant 2,17 milliard d'euros. Tant les produits frais et congelés qu'en conserves ont vu leurs ventes augmenter. La dette de Greenyard a également été réduite, et le groupe s'attend à ce que cette diminution se poursuive jusqu'à la fin de son exercice décalé.