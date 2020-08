Seuls 20.000 jobs étudiants ont été relevés au mois de juillet, contre 50.000 au cours de la même période en 2019, soit une baisse de 62%, ressort-il vendredi des données salariales du prestataire de services RH SD Worx. Entre janvier et juillet 2020, près d'un quart de jobs étudiants en moins ont été enregistrés.

L'horeca représente l'un des secteurs les plus touchés avec une baisse de 41% au mois de juillet.

"Nous constatons une forte baisse de l'emploi étudiant dans tous les secteurs. Cela est dû à l'impact du coronavirus sur l'emploi", indique le directeur du centre de connaissances de SD Worx, Bart Pollentier. "Le secteur de l'horeca, par exemple, a connu des moments difficiles et peine encore à faire face à la fermeture obligatoire en mars, avril et mai. Par conséquent, ils peuvent à peine employer leur propre personnel et ne peuvent pas se permettre des travailleurs supplémentaires."

Si le commerce de gros et de détail a également enregistré une baisse de 30% en juillet par rapport à 2019, il est en revanche resté stable tout au long de la crise du coronavirus et a même enregistré une hausse de 5%.

La Flandre orientale fait face à la plus forte baisse de jobs étudiants avec -72%, suivie du Limbourg (-68%) et du Brabant flamand (-65%).

"Les entreprises traversent une période difficile avec beaucoup d'incertitude. En tant que travailleurs flexibles, les étudiants sont malheureusement les premiers à ne pas être réemployés, surtout lorsqu'il n'y a pas besoin de travailleurs supplémentaires", conclut Bart Pollentier.

