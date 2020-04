L'année 2020 a commencé très fort pour la septantaine d'acteurs des secteurs de la biotechnologie et la biopharmacie présents au Brussels South Charleroi BioPark. Au premier trimestre, le flux de transactions a atteint le montant de 500 millions d'euros, soit l'équivalent de toute l'année 2019, rapporte lundi BioPark Dev.

"Cette excellente performance permettra aux acteurs du BioPark d'amortir l'impact que la crise du Coronavirus pourrait avoir sur leurs activités, comme sur l'environnement économique mondial en général", relève-t-on.

Et les nouvelles sont bonnes à tous les niveaux: flux de transaction mais aussi avancées en recherche et développement, mise en place et expansion de nouvelles capacités de production biologique de pointe ainsi que recherche académique.

Et malgré la crise actuelle et ses impacts directs ou indirects sur des projets, les ambitions de croissance du BioPark sont confirmées. Elles passeront notamment par une extension du site.

"Par les échanges qu'il suscite entre les acteurs, par le partage d'expérience et de savoir-faire qu'il facilite, par la variété et la diversité des approches, et par les infrastructures de pointe qu'il offre, l'écosystème du BioPark de Charleroi crée un environnement de travail de choix", souligne Florence Bosco, CEO de BioPark Dev SA. "Il confirme l'importance économique du secteur de la biotechnologie dans la région de Charleroi, et en Belgique en général, et est un créateur d'emploi important."

Par ailleurs, en collaboration avec les hôpitaux, plusieurs acteurs au sein du BioPark contribuent activement à la lutte contre le COVID-19, en mettant à disposition leur expertise scientifique, leurs plateformes technologiques et certaines de leurs infrastructures.

