Plus de 41 millions de nuitées (41.320.284) ont été réservées en 2018 en Belgique, soit une augmentation de 7% par rapport à l'année précédente, ressort-il lundi des chiffres de Statbel, l'office statistique belge.

Le nombre de nuitées touristiques réservées augmente de façon continue depuis 2015, passant de 38,3 millions à plus de 41 millions en 2018. La Région de Bruxelles-Capitale affiche la plus forte progression en 2018, avec 6,9 millions de nuitées (+10%). La Région flamande atteint les 26,1 millions de nuitées (+7%) et la Wallonie les 8,2 millions (+5%).

Au niveau des provinces, la Flandre occidentale, avec sa Côte, est la plus prisée (12,1 millions de nuitées). Loin derrière suivent la province d'Anvers (4,8 millions) et du Limbourg (4,3 millions). En Région wallonne, la province de Luxembourg remporte la palme (2,7 millions), suivie de près par celle de Liège (2,4 millions).

L'hôtel est privilégié par les touristes, représentant 49% des nuitées. Les logements de vacances (16%) suivent, ainsi que les parcs de vacances (13%) et les auberges de jeunesse (10%). Des proportions semblables à celles de 2017.

La moitié des nuitées a été réservée par des Belges. Parmi les touristes étrangers, les pays les plus représentés étaient les Pays-Bas (12%), la France (7%) et l'Allemagne (6%). Le Royaume-Uni représentait 5% des nationalités des touristes qui ont réservé une nuitée en Belgique, l'Espagne 2%, les États-Unis 2% et l'Italie 1%.