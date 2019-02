Plus de 400 emplois potentiels en vue à Liege Airport

Trois métiers nécessitant des profils spécifiques ont été identifiés: agent d'entrepôt de fret aérien, employé de bureau de fret aérien et agent de piste. Les premières formations qui seront dispensées, dès début mars, concernent le métier d'agent d'entrepôt de fret aérien. Le module de douze semaines, dont quatre de stage au sein des installations d'un des opérateurs de handling, s'adresse aux demandeurs d'emploi sans diplôme.

"On s'engage à former quelque 200 personnes par an au sein du Centre de compétence Forem Logistique. A l'issue de la formation, le demandeur d'emploi obtiendra son brevet de cariste complet. Toutes les cinq semaines, un groupe de douze demandeurs d'emploi entrera en formation", précise l'administratrice générale du Forem. Chez LACHS, le nombre de contrats est passé de 160 à 328 en trois ans. L'opérateur est d'autant plus en demande de main d'oeuvre qualifiée qu'il dispose désormais de 12.000 m2 supplémentaires pour développer son activité.

"L'objectif est d'arriver à moyen terme à 800 emplois", a indiqué Fabrizio Giancola, directeur des ressources humaines chez LACHS, sans pour autant pouvoir préciser le pourcentage de futurs brevetés susceptibles d'y être embauchés. Cette task force s'inscrit dans le cadre de l'opération "Coup de poing pénuries" lancée par le ministre wallon de l'Economie, Pierre-Yves Jeholet. "Cette opération Coup de poing prévoit que les partenaires embauchent 80% des demandeurs d'emploi ayant suivi la formation.

Aussi, vu l'engagement du public via le Forem, si une personne réussit la formation et que cela se passe bien, il doit y avoir engagement", a souligné, pour sa part, le ministre Jeholet.