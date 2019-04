Plus de 37.000 personnes actives dans le secteur (bio)pharmaceutique en Belgique

Plus de 37.000 personnes étaient actives en 2018 dans le secteur (bio)pharmaceutique en Belgique, soit 4% d'emplois de plus qu'en 2017 et 10% supplémentaires sur cinq ans, indique vendredi l'association sectorielle pharma.be par communiqué.