Plus de 12.000 personnes ont lancé leur propre affaire pendant le confinement

Malgré la crise sanitaire et le confinement, plus de 11.000 personnes en Flandre ont créé leur propre entreprise aux mois de mars, avril et mai, ressort-il des chiffres de l'organisation patronale Unizo, contredisant l'article du Zondag paru à ce sujet dimanche. A Bruxelles, ils étaient 1.755.