Plus d'une PME sur cinq prévoit d'embaucher ces trois prochains mois

Plus d'une PME (22,7%) sur cinq prévoit d'embaucher ces trois prochains mois. Une tendance similaire se manifeste en Flandre et en Wallonie tandis que les petites et moyennes entreprises bruxelloises sont plus optimistes et retrouvent presque leur niveau pré-coronavirus. Plus d'un tiers d'entre elles (33,9%) veulent recruter au 4e trimestre, indique mercredi le prestataire de ressources humaines SD Worx.