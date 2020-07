Plus d'un million de travailleurs ont bénéficié d'une allocation de chômage temporaire

Plus d'un million de travailleurs ont bénéficié d'une allocation de chômage temporaire, ressort-il vendredi des chiffres du Conseil supérieur de l'Emploi. Les hommes, les jeunes, les personnes à faible niveau de revenu et d'études sont les catégories les plus représentées.