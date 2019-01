Plus d'un million d'avions dans le ciel belge l'année dernière

L'entreprise nationale de contrôle aérien skeyes, anciennement Belgocontrol, a guidé 1.101.145 avions dans l'espace aérien et les aéroports belges l'année dernière, selon son bilan annuel publié lundi. Il s'agit d'une hausse de 2,4% par rapport à 2017. L'année 2018 a établi de nouveaux records: plus de 600.000 mouvements gérés par le centre de contrôle aérien CANAC 2, plus de 34 millions de passagers et environ 1,6 million de tonnes de fret comptabilisés dans les aéroports du pays.