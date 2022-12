"Diriger Bpost, c'est diriger une entreprise publique. Il faut donc donner l'exemple. Sur base de l'analyse du conseil d'administration, je conclus que ce n'était pas le cas, et qu'il n'y a donc plus d'avenir pour lui chez bpost". C'est en des termes durs que la ministre de la Poste Petra De Sutter (Groen) a réagi à l'annonce vendredi du départ du CEO de Bpost Dirk Tirez.

"Dans les semaines à venir, les facteurs de Bpost seront plus que jamais présents aux portes de tous les Belges avec l'arrivée du Nouvel An et des colis de fin d'année. Et, une fois de plus, on dit maintenant à ces facteurs et livreurs de colis que leur grand patron s'en va parce qu'il n'a pas montré l'exemple", dénonce Petra De Sutter. "Je trouve cela particulièrement regrettable. Dirk Tirez était chargé de faire revenir le calme au sommet et de poursuivre la transformation de l'entreprise. Mais, une fois de plus, nous sommes confrontés à des dérives."

La ministre poursuit : "Dirk Tirez n'était pas seulement à la tête d'une entreprise qui compte 27.000 collaborateurs en Belgique, il avait également une tâche importante : Bpost doit trouver des réponses à une réalité complexe. Nous achetons de plus en plus de colis en ligne, dans une société qui se doit de devenir plus respectueuse de l'environnement, et dans laquelle tout le monde doit pouvoir suivre le rythme du numérique. Dans ce sens, je compte sur le conseil d'administration et le comité de direction pour qu'ils gardent à l'esprit l'intérêt général et la continuité de l'entreprise et pour qu'ils agissent en dialogue avec les autorités compétentes. Je suis résolument du côté des administrateurs qui veulent faire la clarté, et qui veulent aller jusqu'au bout pour mettre à jour toute forme de comportement inadmissible, ainsi qu'avancer dans les enquêtes interne et externe qui sont en cours ."

Le conseil d'administration et le CEO ont décidé d'un commun accord de mettre un terme à leur collaboration. Le départ de Dirk Tirez est lié à un examen de conformité, toujours en cours, portant sur l'appel d'offres public lié à la concession relative à la distribution de journaux en Belgique.

"L'examen a révélé un non-respect des politiques de la société, ainsi que des indications de non-conformité aux lois applicables. L'examen a été élargi à la concession actuelle pour la distribution de journaux et de périodiques en Belgique, car a il a également révélé des éléments pouvant indiquer des violations potentielles des politiques de la société et des lois applicables", explique dans un communiqué Bpost.

