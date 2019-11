Héritier d'un dandysme éclairé né au 18e siècle, le Brooks's incarne à merveille le système de cooptation des " gentlemen's clubs " cher à l'establishment et un brin anachronique. Des cénacles qui sont toutefois en train de changer, notamment sous la pression des femmes.

Une seule petite boule noire et la porte se referme définitivement. Depuis 1764, on y est admis à l'instar des doges de Venise, par scrutin secret, à base de boules noires et blanches. Ici, on se laisse bercer par le ronronnement des conversations de la coffee room et le tintinnabulement discret des cocktails, étouffé par l'épaisse moquette. Même comme invité d'un soir, une visite au Brooks's - un des trois gentlemen's clubs les plus prisés de Londres avec le White's et The Boodle's - donne le frisson.

...