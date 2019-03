Plongée dans le quotidien d'un dirigeant d'entreprise

Depuis un an, Sébastien Assouad a retrouvé sa vie. Il a arrêté de sprinter du lundi au vendredi et profite de sa famille. Il met aussi toute son expérience à la disposition de WSL, l'incubateur wallon des sciences de l'ingénieur. Il guide dans leur développement les start-up et les spin-off issues d'ULiège. Auparavant, Sébastien Assouad a dirigé, pendant sept ans, des petites entreprises appartenant à un groupe international spécialisé dans les services à l'industrie au sens large. Suite à une alerte médicale, il décide de lever le pied et de quitter le groupe en acceptant de rester jusqu'à l'arrivée de son successeur. Il lui faudra attendre un an. Cette année, il la raconte dans un livre intitulé Dans la peau d'un manager et paru fin janvier aux éditions L'attitude des Héros. Ecrit comme un journal avec des dates en guise de chapitres, cet ouvrage se lit comme un roman. Il vous plonge dans le quotidien d'un chef de PME avec ses doutes, ses choix permanents, ses contraintes, sa gestion des ressources humaines avec ses petits et ses grands problèmes, ses clients pas toujours faciles, etc.

...