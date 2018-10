Plongée dans le centre de formation de Belgocontrol, piste d'envol pour les aiguilleurs du ciel

Tarmac belge

La collaboration a pour objectif de former de A à Z les contrôleurs du ciel. " Depuis quelques années, nos besoins de formation dépassaient les capacités de notre centre et une partie des élèves devaient se rendre en Suède ", explique Alain Kniebs, le porte-parole de Belgocontrol. Le nouveau partenariat permettra donc aux étudiants de réaliser l'ensemble de leurs deux années de formation sur le tarmac belge. Cette joint-venture est une première pour Belgocontrol. " Développer cette relation a un intérêt particulier pour nous. En plus d'être désormais partenaires, nous sommes aussi un client important d'Entry Point North, puisque la plupart de nos aiguilleurs sont passés par cette académie. Collaborer avec eux à la formation est donc forcément intéressant ".

...