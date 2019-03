Plongée au coeur du Virtual Park de Mouscron, ou quand le virtuel devient réalité

Le plus grand parc de réalité virtuelle d'Europe vient de brancher ses ordinateurs et ses casques à Mouscron. Virtual Park propose six attractions dans un espace de 4.000 m2. Ses fondateurs belges espèrent également en faire un incubateur d'entreprises dédié à cette technologie de pointe.

C'était dans l'air, c'est devenu réalité. Un parc de loisirs entièrement consacré à la réalité virtuelle (VR) et augmentée (AR) a ouvert ses portes à Mouscron début du mois. Conquête de Mars, courses de motos, combats de robots, etc. Au total, ce ne sont pas moins de six attractions qui doivent permettre au public de Virtual Park de découvrir les multiples facettes de cette technologie. Le tout dans un espace de 4.000 m2, de quoi s'imposer comme le plus grand parc du genre en Europe et rivaliser avec les plus gros acteurs mondiaux, comme The Void aux Etats-Unis ou VR Park à Dubaï. Et les ambitions de ses fondateurs, les frères Jean-Louis et Frédéric Verbaert, sont à la hauteur du gigantisme de leur projet puisqu'ils visent 65.000 visiteurs dès la première année d'exploitation et espèrent être rentables dans les deux ou trois ans.

...