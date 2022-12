Plus de 5.500 emplois directs et 1,3 milliard de chiffre d'affaires annuel: voilà ce que pèse aujourd'hui l'industrie aéronautique en Wallonie.

Les entreprises qui participent à son développement (Sonaca, Thales, Safran Aero Boosters, etc.) ont été malmenées durant la crise sanitaire et c'est la raison pour laquelle le gouvernement wallon a enclenché, il y a tout juste deux ans, le plan Wings (pour "Wallo...

Les entreprises qui participent à son développement (Sonaca, Thales, Safran Aero Boosters, etc.) ont été malmenées durant la crise sanitaire et c'est la raison pour laquelle le gouvernement wallon a enclenché, il y a tout juste deux ans, le plan Wings (pour "Walloon Innovations for Green Sky"). Ambitieux, ce programme vise à soutenir le secteur face aux nouveaux défis (tant numériques que climatiques) qui touchent l'aviation, en favorisant notamment sa décarbonation. Vendredi dernier, la deuxième phase du plan Wings a été enclenchée, encourageant 21 entreprises wallonnes de cette industrie aéronautique à renforcer leurs synergies. L'enveloppe dédiée a été fixée à 120 millions d'euros dont 83 millions d'aide directe de la Région. Cet investissement veut garantir un avenir innovant et durable au secteur grâce au développement de nouveaux projets. L'objectif est de faire voler des avions à faible émission carbone d'ici 2035 qui seraient même complètement neutres en CO2 dès 2050, conformément aux objectifs fixés par l'Union européenne. Pour relever ce défi, la Sonaca travaille par exemple sur un concept d'aile plus longue mais pliable, afin que les avions consomment moins de carburant en vol, tout en offrant un encombrement réduit au sol.