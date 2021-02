Philippe Weiler et Salvatore Iannello succèdent à Caroline Pauwels et Nicolas Declercq au titre de CSR Professional of the Year néerlandophone et francophone respectivement. L'organisateur Time4Society a dévoilé le nom des lauréats le 25 février lors d'une retransmission en direct de Technopolis.

CSR est l'acronyme de Corporate Social Responsibility, l'anglais pour Responsabilité sociétale des entreprises (RSE). Les entreprises RSE jouent la carte du durable non seulement pour engranger des bénéfices mais aussi pour brider leur impact sur l'homme et l'environnement. Les Objectifs de Développement Durable définis par les Nations Unies constituent le principal fil rouge. Le titre de CSR Professional néerlandophone décerné en 2019 à Caroline Pauwels, rectrice de la VUB, a été transféré à Philippe Weiler, responsable durabilité du retailer Lidl Belgium.

Salvatore Ianello de la chocolaterie Galler prend la succession de Nicolas Declercq de la brasserie Léopold 7. Les deux autres nominés étaient Isabelle De Bruyne, sustainability manager de l'entreprise de construction CFE Contracting et Charlotte De Vroey, sustainability manager de la chaîne de supermarchés Delhaize.

Le patron de Galler a fait forte impression sur le jury. À son retour en 2018 d'un voyage au long cours en voilier, il a pris la barre de l'entreprise familiale et suggéré le remplacement du modèle commercial par une approche plus durable. Salvatore Iannello a initié une nouvelle stratégie éthique dans le but de garantir le traitement équitable des producteurs de cacao. L'entreprise est en pleine mutation. Salvatore Iannello parle de changement de paradigme: le modèle commercial exclusivement axé sur le bénéfice doit céder la place à une nouvelle façon de procéder grâce à laquelle l'entreprise aura aussi un impact positif sur l'homme et l'environnement.

Philippe Weiler l'a emporté sur les deux autres finalistes, Marleen Evenepoel, administratrice générale de Agentschap voor Natuur en Bos du gouvernement flamand, et Winok Oplinus, CSR Manager Belgique & Pays-Bas du groupe médiatique DPG Media dont font partie Het Laatste Nieuws et VTM.

Sous l'impulsion de Philippe Weiler, Lidl a lancé Way to Go, un chocolat équitable pour lequel les producteurs de cacao du Ghana sont rémunérés au juste prix. La barre de chocolat est commercialisée en Belgique mais aussi à l'étranger. Philippe Weiler qui compte de nombreuses années d'expérience au service d'ONG est l'initiateur de plusieurs projets d'envergure internationale. La stratégie de Lidl Belgique visant initialement à réduire son empreinte CO² a débouché sur une véritable stratégie mondiale par laquelle le retailer entend minimiser son impact sur le climat.

Pionnier

La distinction CSR Pioneer, décernée pour la troisième fois, récompense les professionnels ayant joué un rôle de pionnier dans un important projet de durabilité au cours de l'année écoulée. Dans la catégorie néerlandophone, le prix a été remis à Sofie Foets, fondatrice de Tada ou ToekomstAtelierdelAvenir. Cette asbl bilingue propose aux jeunes Bruxellois défavorisés un enseignement créatif le week-end pour les aider à se développer. Le CSR Pioneer of the Year francophone est Julie Foulon, récompensée pour son engagement dans Girleek, une plateforme qui vient en aide aux femmes en quête de formation pour créer leur propre entreprise. CSR Professional est une initiative de Time4Society, une asbl qui dispense des formations et des conseils en matière de durabilité à l'attention des entreprises. L'organisation est dirigée par Nathalie Bekx, également CEO du bureau d'étude de tendances Trendhuis. Selon le président du jury Fons Leroy (ancien directeur général du VDAB et président de Beroepenhuis), la qualité des présentations et des dossiers de cette sixième édition de CSR Professional of the Year s'est nettement améliorée.

Le jury bilingue qui regroupe de nombreux CEO de fédérations sectorielles procède en plusieurs étapes à la sélection de cinq candidats par catégorie linguistique parmi les dizaines de dossiers écrits déposés. Les dix candidats retenus avaient jusqu'au 4 février pour défendre leur dossier en ligne. Le nombre de nominés a alors été réduit à trois par rôle linguistique. Le score du jury compte pour 75% du résultat. Du 10 au 24 février, le public a pu voter pour son candidat préféré. Les votes du public comptent pour un quart du résultat final. Le CSR Professional of the Year est une initiative de Time4Society organisée en collaboration avec Trends-Tendances, WisKeys et Trendhuis.

Benny Debruyne

