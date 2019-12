PG&E devra payer 1,7 milliard de dollars de pénalités pour sa responsabilité dans les incendies en Californie

Le fournisseur d'énergie Pacific Gas and Electric (PG&E) va devoir payer près de 1,7 milliard de dollars de pénalités au titre de sa responsabilité dans des incendies dévastateurs qui ont frappé la Californie en 2017 et 2018, faisant plus d'une centaine de morts au total.