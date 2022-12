Le géant pharmaceutique Pfizer va investir 1,2 milliard d'euros au cours des trois prochaines années sur son site de Puurs, producteur entre autres des vaccins anti-covid. Une preuve de plus du rôle central joué par notre pays dans le secteur des bioetchs.

Il a été projeté sous les feux de la rampe mondiaux avec son rôle joué dans le production et la distribution du Comirnaty, le vaccin anti-covid de Pfizer et BioNTech. Ouvert en 1963, le site de Puurs, entre Bruxelles et Anvers, a été racheté à Upjohn par le groupe pharmaceutique américain.

...

Il a été projeté sous les feux de la rampe mondiaux avec son rôle joué dans le production et la distribution du Comirnaty, le vaccin anti-covid de Pfizer et BioNTech. Ouvert en 1963, le site de Puurs, entre Bruxelles et Anvers, a été racheté à Upjohn par le groupe pharmaceutique américain. Depuis, il n'a cessé de se développer et de s'étendre. Notamment en termes d'effectifs. Depuis le début de la pandémie, le personnel est ainsi passé de 2.800 à 4.500 collaborateurs. Le site fonctionne 24 heures sur 24, sept jours sur sept et alimente 170 marchés dans le monde en différents vaccins injectables. Pfizer entend poursuivre l'expansion de son plus grand centre de production en Europe. L'entreprise vient d'annoncer un investissement de 1,2 milliard d'euros sur trois ans. L'objectif est triple. D'une part, augmenter la capacité de production via la construction d'un Isolator Facility Center supplémentaire. De l'autre, amplifier les capacités de stockage frigorifique. Il s'agit ici d'ériger un entrepôt unique dans le secteur pharmaceutique: le Flexible Freezer Warehouse qui dispose de deux modules de congélation distincts avec des températures de conservation différentes. Un must pour stocker des vaccins à ARN messager, une technologie en plein développement depuis le succès de la lutte contre le covid.Le groupe veut en outre étendre les capacités de conditionnement avec la mise à disposition de 16 cabines supplémentaires. Certains de ces projets sont déjà en cours, d'autres débuteront sous peu.Cet investissement, combiné à ceux des autres grands de la pharma et à l'extrême dynamisme du secteur biotech en Wallonie et en Flandre, confirme le rôle central joué par notre pays dans le domaine.