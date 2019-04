Pfizer engage 350 nouveaux collaborateurs à Puurs

L'entreprise pharmaceutique Pfizer a 350 emplois vacants pour son site de production et d'emballage à Puurs, en province d'Anvers, annonce-t-elle lundi. Ce site est son plus grand en Belgique et l'un des plus grands de la compagnie au monde.

5. Le géant de la pharmacie américain Pfizer rachète Warner-Lambert, aussi basé aux Etats-Unis en novembre 1999: 111,8 milliards de dollars.