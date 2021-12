Ce laboratoire développe plusieurs traitements contre des maladies inflammatoires auto-immunes.

Pfizer a annoncé lundi l'acquisition, pour 6,7 milliards de dollars, du laboratoire Arena Pharmaceuticals, qui développe plusieurs traitements contre des maladies inflammatoires auto-immunes.

Fondé en 1997 et situé à San Diego (Californie), Arena a été introduit en Bourse en 2000. Il est spécialisé dans le développement de médicaments et ses revenus fluctuent fortement. Il n'a ainsi réalisé qu'un chiffre d'affaires de 306.000 dollars en 2020 (avec une perte de 404 millions de dollars), contre 806 millions lors de l'exercice précédent grâce principalement à la vente des droits sur un médicament contre l'hypertension artérielle pulmonaire à United Therapeutics. Le laboratoire compte actuellement sur un traitement contre la rectocolite hémorragique, maladie inflammatoire chronique du gros intestin et du rectum, en phase 3 d'études cliniques, la dernière avant la soumission d'une demande d'autorisation de mise sur le marché.

Arena prépare aussi la phase 3 (qui compare l'efficacité du traitement à celle des médicaments déjà sur le marché) d'un traitement contre la dermatite atopique, aussi appelée eczéma atopique, qui est une maladie chronique inflammatoire de la peau. Pfizer s'intéresse également à l'etrasimod, un médicament à prise orale contre plusieurs maladies inflammatoires auto-immunes. "Nous prévoyons d'accélérer le développement d'etrasimod" en allouant à ce traitement des moyens supplémentaires, a indiqué, dans un communiqué, le président de la division inflammation et immunologie de Pfizer, Mike Gladstone. Cette acquisition, financée intégralement en numéraire, est encore soumise à l'approbation des autorités de régulation.

