Peugeot mélange les genres avec cette nouvelle 408 qui se pose comme une version métissée "berline-coupé-crossover", dérivée de la 308, dont elle reprend d'ailleurs le tableau de bord et le mobilier intérieur.

Mais l'empattement allongé nous promet une habitabilité arrière nettement meilleure. C'est que la 408 sera aussi vendue en Chine où l'espace aux jambes à l'arrière est une priorité. Sous le capot, on ne trouvera pas de diesel mais un moteur à essence (1.2 turbo de 130 ch) et deux propulseurs hybrides plug-in (180 ou 225 ch) fiscalement déductibles à 100%. Les versions européennes de la 408 seront produites en France, à Mulhouse. Les premières livraisons sont attendues en janvier prochain. Le tarif n'est pas encore connu mais les prix devraient débuter entre 30.000 et 35.000 euros. Et une version électrique devrait être lancée en 2024.

© PG

