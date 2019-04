Petite révolution dans le monde de l'entreprise: le registre des actionnaires devient digital

Fini le traditionnel registre sous format papier, place au fichier électronique des actionnaires de société.

Petite révolution dans le monde de l'entreprise. Notaires, experts-comptables et conseillers fiscaux ont développé ensemble un registre numérique des actionnaires. FedNot et l'IEC, leurs fédérations professionnelles, viennent en effet de lancer une plateforme digitale développée pour eux par la start-up The Legal Lab. En clair, cela veut dire que tout entrepreneur qui le souhaite pourra désormais abandonner le registre " papier " pour adopter cette nouvelle version numérique.

...