eudi dernier, ING Belgique a enfin annoncé un successeur à Erik Van den Eynden au poste de CEO. L'intérim de Hans De Munck (qui redeviendra CFO) s'achèvera le 2 janvier. A cette date, les rênes de la banque orange passeront dans les mains de Peter Adams (photo).

Peter Adams n'est pas issu du sérail ING, pas plus que du monde bancaire. Depuis 1999, le jeune quadragénaire appartient au Boston Consulting Group dont il est actuellement managing director et senior partner. Ce diplômé de la London School of Economics et de la RUGent est un spécialiste de l'organisation opérationnelle, du digital et de la transformation numérique. A ce titre, il a accompagné de nombreuses transformations bancaires en Europe et en particulier dans le Benelux. En choisissant un tel spécialiste, ING envoie un signal clair: la banque est plus intéressée par la réussite de son intégration (notamment celle des plateformes informatiques qui patauge) et de sa restructuration que par la relation client.Signalons encore que deux jours plus tôt la banque avait annoncé la fermeture de 62 agences supplémentaires sans pertes d'emplois. La moitié d'entre elles se situent à Bruxelles ; 48 sont fermées depuis le confinement du printemps.