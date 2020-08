Le conglomérat industriel japonais Toshiba a annoncé mercredi une perte nette au premier trimestre 2020/21, en raison de l'impact de la crise sanitaire sur son activité et de coûts de restructuration notamment, mais a maintenu ses prévisions dans le vert sur l'exercice.

Sur la période avril-juin, sa perte nette s'élève à 11,3 milliards de yens (90 millions d'euros), comparé à une perte nette de 140,2 milliards de yens un an plus tôt, expliquée à l'époque par une dépréciation d'actifs après la cession de son activité de gaz naturel liquéfié américaine au français Total.

Sa perte opérationnelle sur le premier trimestre se chiffre à 12,6 milliards de yens, contre un bénéfice opérationnel de 7,8 milliards de yens un an plus tôt, selon un communiqué. Ses ventes ont également reculé de 26,2% sur un an, à 599,8 milliards de yens (4,7 milliards d'euros), plombées par une baisse de la demande, imputée à la pandémie, dans tous les secteurs, en particulier l'énergie, les solutions numériques, les systèmes d'impression, l'électronique et les équipements de stockage.

Les prévisions de Toshiba sur l'ensemble de l'exercice 2020/21 sont en revanche inchangées par rapport à ses objectifs fixés en juin. Le groupe table encore sur une baisse de ses ventes annuelles de 6% à 3.180 milliards de yens et un déclin de son bénéfice d'exploitation de 16% à 110 milliards de yens. Toshiba espère générer sur l'exercice un bénéfice net de 50 milliards de yens.

