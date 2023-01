Le gestionnaire du réseau électrique néerlandais, TenneT, a mis en garde jeudi contre de possibles pénuries d'électricité après 2030, dans un contexte de montée en puissance des énergies renouvelables.

TenneT insiste: les capacités de productions sont actuellement suffisantes aux Pays-Bas et ce, certainement jusqu'en 2025. Après cela, la demande d'électricité continuera d'augmenter alors qu'en parallèle, les pays européens produisent de moins en moins d'électricité à partir de sources en principe non-intermittentes comme les énergies fossiles ou le nucléaire. Dans le contexte de la lutte contre le réchauffement climatique, les énergies renouvelables montent en puissance mais l'éolien et le solaire, notamment, sont des sources d'énergie intermittentes, ce qui complique la gestion des réseaux. La réalisation des objectifs climatiques, ce qui passe par une moindre dépendance aux énergies fossiles, doit passer par une forte collaboration européenne, estime TenneT.

Dans ce contexte, le gestionnaire de réseau s'attend à ce que des pénuries d'électricité soient possibles après 2030 aux Pays-Bas. En d'autres termes, il se peut que la demande ne puisse pas être rencontrée à toutes les heures de la journée, met-on en garde. TenneT suggère aux autorités de mettre l'accent sur une plus grande flexibilité, tant du côté de la demande que de l'offre d'électricité, et sur le développement des capacités de stockage. Les Pays-Bas devraient également réfléchir à augmenter leurs capacités de connexion avec le Royaume-Uni et les pays scandinaves.

TenneT insiste: les capacités de productions sont actuellement suffisantes aux Pays-Bas et ce, certainement jusqu'en 2025. Après cela, la demande d'électricité continuera d'augmenter alors qu'en parallèle, les pays européens produisent de moins en moins d'électricité à partir de sources en principe non-intermittentes comme les énergies fossiles ou le nucléaire. Dans le contexte de la lutte contre le réchauffement climatique, les énergies renouvelables montent en puissance mais l'éolien et le solaire, notamment, sont des sources d'énergie intermittentes, ce qui complique la gestion des réseaux. La réalisation des objectifs climatiques, ce qui passe par une moindre dépendance aux énergies fossiles, doit passer par une forte collaboration européenne, estime TenneT. Dans ce contexte, le gestionnaire de réseau s'attend à ce que des pénuries d'électricité soient possibles après 2030 aux Pays-Bas. En d'autres termes, il se peut que la demande ne puisse pas être rencontrée à toutes les heures de la journée, met-on en garde. TenneT suggère aux autorités de mettre l'accent sur une plus grande flexibilité, tant du côté de la demande que de l'offre d'électricité, et sur le développement des capacités de stockage. Les Pays-Bas devraient également réfléchir à augmenter leurs capacités de connexion avec le Royaume-Uni et les pays scandinaves.