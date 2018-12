Paul Polman quitte Unilever, Alan Jope le remplace à la tête de la multinationale

Des rumeurs circulaient depuis un certain temps déjà sur la fin du mandat de Paul Polman à la tête du géant anglo-néerlandais de l'agroalimentaire et des cosmétiques Unilever, qui se cache derrière les marques Lipton, Knorr, Amora, Dove, etc.