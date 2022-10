Le Conseil d'administration de la société cotée en bourse Roularta Media Group (RMG) a coopté la société P-Company BV, représentée par sa représentante permanente Madame Pascale Sioen, en tant qu'administrateur indépendant.

Madame Pascale Sioen reprend le mandat de Caroline Pauwels, suite au décès prématuré de cette dernière l'été dernier. Madame Pascale Sioen répond aux critères d'indépendance prévus par le code de gouvernance de l'entreprise.Pascale Sioen (54) est CEO de la division Chemicals de Sioen Industries Groep, qui transforme des matières premières de base en produits semi-finis de haute qualité destinés à de nombreuses applications. Elle est titulaire d'un master en Économie et a suivi plusieurs formations post-universitaires et stages à l'étranger.

Pascale Sioen est administratrice exécutive de Sioen Industries depuis 1990 mais possède également une expérience considérable en tant qu'administratrice et gestionnaire de nombreuses autres sociétés dans divers secteurs. Elle dispense également des conseils à plusieurs startups prometteuses.

Le Conseil d'administrationde RMG estime que, compte tenu de ses nombreuses années d'expérience dans le monde de l'entreprise, Madame Pascale Sioen sera en mesure de contribuer de manière éclairée aux délibérations et à la prise de décision au sein du Conseil d'administration de Roularta Media Group.

