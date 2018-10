Pas encore de feu vert pour les métiers pénibles dans le secteur privé

Syndicats et employeurs tentent d'élaborer un avis sur les professions pénibles du secteur privé. Des travailleurs tombant dans la catégorie des métiers pénibles pourront prendre leur pension plus tôt. Un accord a déjà été dégagé pour le secteur public avec une liste de métiers. L'objectif du CNT était de donner un avis au gouvernement d'ici la fin septembre. Mais, ce timing n'a pas pu être atteint. Les discussions portent sur les critères qui devraient être pris en compte pour prendre sa retraite plus tôt.