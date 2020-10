Le jugement du tribunal de l'entreprise de Gand quant à la demande de réorganisation judiciaire de Wibra Belgique a été reporté à jeudi alors qu'il aurait dû intervenir ce lundi, a-t-on appris auprès de l'enseigne, en proie à d'importantes difficultés financières, et déficitaire depuis plusieurs années.

La chaîne souhaite redémarrer avec 36 des 81 magasins, le siège social de Tamise (Flandre orientale), et 183 des 439 employés actuels. La section de Termonde du tribunal de l'entreprise de Gand devait se prononcer ce 5 octobre mais la décision a été reportée de quelques jours.

La société affirme avoir élaboré "une proposition visant à permettre un redémarrage durable de ses activités". Si la proposition est rejetée, la direction sera contrainte de déposer le bilan.

La semaine dernière, plusieurs magasins étaient restés fermés à la suite d'actions spontanées du personnel, notamment à Anvers et à Bruxelles.

La direction s'est engagée à garantir le même salaire et les mêmes conditions de travail pour le personnel effectuant la transition. Les syndicats s'inquiètent cependant de la faillite des magasins qui ne sont pas inclus dans le plan et des conséquences pour les salariés avec beaucoup d'ancienneté.

