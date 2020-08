Il n'y a actuellement pas de discussion en cours avec un éventuel autre repreneur pour les magasins Brantano situés à Bruxelles et en Wallonie, a indiqué mardi à Belga Myriam Djegham, secrétaire permanente CNE.

La veille, l'enseigne néerlandaise de magasins de chaussures vanHaren Schoenen, filiale du géant allemand Deichmann, a annoncé qu'elle reprenait, dès le 1er octobre, 43 magasins Brantano, tous situés en Flandre.

Une réunion est prévue ce mardi après-midi à 15h30 entre les permanents syndicaux du groupe de mode FNG, dont fait partie la chaîne de magasins de chaussures Brantano, et la direction du nouveau repreneur. Y seront notamment discutées les conditions de reprise.

"Les syndicats n'auront toutefois aucune marge de manoeuvre pour revoir à la hausse le nombre de magasins qui seront sauvés de la faillite. Tout au plus, pourra-t-on négocier le nombre de membres du personnel qui vont être repris ainsi que leurs conditions", a d'emblée averti la syndicaliste.

"On compte en moyenne 5 à 6 travailleurs par magasin. Ce qui fait qu'à la grosse louche, un tiers des emplois pourraient être maintenus, pratiquement tous en Flandre", a estimé Mme Djegham.

Il y a en Belgique 104 magasins Brantano auxquels s'ajoutent les boutiques franchisées.

La faillite de plusieurs filiales du groupe de mode FNG, qui compte plus de 1.400 travailleurs en Belgique, a été prononcée début août.

Certaines parties du groupe, comme les marques CKS, Fred & Ginger et Baker Bridge, ont toutefois été reprises par Claes Retail Group, le holding familial qui possède la chaîne de vêtements JBC.

