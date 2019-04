Parcs de loisirs: le Forem a aidé à plus de 700 recrutements

Le Forem a aidé au recrutement de plus de 700 personnes pour cinq parcs de loisirs (Pairi Daiza, Bellewaerde, Plopsa Coo, Walibi et les Grottes de Han) qui ouvriront ce week-end leurs portes pour la nouvelle saison touristique, indique vendredi l'office wallon de l'emploi et de la formation.

