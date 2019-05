La chaîne de sandwicheries Panos revalorise son offre de boissons chaudes. Rien de tel qu'un mélange de cafés exclusif et un délicieux latte pour doper la croissance de la marque et sa popularité auprès des amateurs de caféine.

Seule une partie des 250 points de vente de l'enseigne propose depuis lundi ce latte ou lungo d'exception. La marque belge a en effet sélectionné 87 de ses 100 Panos City pour le lancement de son nouveau concept. Sur la base d'une étude de marché, Panos a mis au point un nouveau mélange de cafés durable à base d'arabica provenant d'Amérique latine pour rebondir sur une tendance alimentaire des Belges. Cette montée en qualité concerne aussi la gamme des thés et chocolats chauds. L'enseigne souhaite utiliser autant que possible des ingrédients d'origine belge. Des formations ont été organisées pour apprendre au personnel des franchises à maîtriser les recettes et l'utilisation des nouvelles machines à café.

