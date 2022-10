Instagram a fait état lundi de difficultés de connexions rencontrées par des internautes, dont certains ont évoqué des comptes suspendus ou introuvables, et indiqué travailler à la résolution de l'incident.

"Nous sommes au courant que certains d'entre vous rencontrent des difficultés pour accéder à leur compte Instagram", a expliqué le service de communication de la filiale de Meta, sur son compte Twitter. "Nous y travaillons et nous excusons pour la gêne occasionnée."

Des dizaines d'internautes ont affirmé lundi sur les réseaux sociaux que leurs identifiants Instagram n'étaient pas reconnus ou avoir reçu des messages leur signifiant que leur compte était suspendu.

Le site spécialisé Downdetector a chiffré le nombre d'incidents à plusieurs milliers, avec un pic autour de 14H00 GMT (15H en Belgique). Un incident similaire s'était produit le 22 septembre, sans qu'Instagram n'en explique les raisons.

Deuxième panne en peu de temps chez Meta

La défaillance survient moins d'une semaine après la panne d'une autre application phare de Meta, WhatsApp, qui a affecté des milliards d'utilisateurs mardi dernier.

En octobre 2021, Instagram, WhatsApp, mais aussi le navire amiral de Meta, Facebook, avaient été mis hors service durant plusieurs heures après un problème de coordinations entre ses différents centres de stockage de données.

Meta perdait près de 5% à Wall Street, le cours de l'action se situant au plus bas depuis janvier 2016.

Le groupe a publié, mercredi dernier, des résultats jugés décevants par les analystes, marqués par le ralentissement de la publicité et l'émergence de concurrents, en premier lieu TikTok.

