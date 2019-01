Pairi Daiza recherche 600 collaborateurs

"En saison, 400 saisonniers sont recrutés par le parc. Cette année, nous ouvrons un nouveau monde ainsi qu'un hôtel comprenant 30 chambres et 20 autres logements (troglodytes et lodges) et nous recherchons 200 talents supplémentaires", a précisé Claire Gilissen, porte-parole du parc.

A côté des 600 travailleurs, 200 étudiants et intérimaires complèteront les effectifs au plus fort de la saison. De très nombreuses fonctions sont proposées par le parc: cuisiniers, caissiers, agents de propreté, secouristes, magasiniers, agents d'accueil, réceptionnistes, vendeurs etc. Les candidats sont invités à postuler sur le site internet du parc afin de participer à un salon de l'emploi qui sera organisé les 29, 30 et 31 janvier prochains.

"Sourire, serviabilité, gentillesse et bonne volonté", sont les qualités humaines recherchées par Pairi Daiza. Des séances de recrutement sont prévues plus tard pour les étudiants. Infos: www.pairidaiza.eu