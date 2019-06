Désireux de diminuer les émissions de CO2 à plus grande échelle, l'environnementaliste Arnaud Brohé a exporté outre-Atlantique le savoir-faire de la PME belge de conseil et bilans carbone. Parmi ses premiers clients : quelques grands noms de Wall Street.

Au coeur de Manhattan, Arnaud Brohé file d'une réunion à l'autre. En vélo. L'entrepreneur belge est évidemment cohérent avec les idées qu'il défend et les services qu'il propose. Depuis 2016, il porte les couleurs vertes de CO2logic à New York et tente de convaincre des entreprises américaines de calculer, réduire et compenser leurs émissions de CO2. Sous l'ère Trump, ce pari semble complètement fou. Pourtant, le bureau de conseil trace sa voie.

...