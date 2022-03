Owlee, une startup fondée par quatre entrepreneurs franco-belges a développé une application mobile communautaire gratuite permettant aux cyclistes de visualiser l'ensemble des parkings pour vélos et d'estimer le risque de vol associé à chaque emplacement.

L'application Owlee permet à ses utilisateurs de consulter, d'évaluer, de créer et de partager les meilleurs emplacements de stationnement du pays. Sur base des renseignements fournis et des évaluations de nos utilisateurs. Elle propose notamment un indice de sécurité dynamique (de 0 à 100) permettant d'informer au mieux le cycliste sur le risque théorique de vol associé à chaque emplacement.

Romain Foncier, co-fondateur et développeur de l'application: "Le moteur de l'application est notre communauté d'utilisateurs. Son fonctionnement est basé sur la confiance. Nous recueillons un certain nombre de données pour garantir l'authenticité des avis déposés et travaillons sur la robustesse de l'indice de sécurité pour proposer l'évaluation la plus fiable possible du risque associé à un emplacement de stationnement. Et ce n'est qu'un début."

L'équipe d'Owlee. © D.R.

L'application mobile offre également un grand nombre d'informations permettant aux cyclistes de mieux stationner leurs vélos: photos, avis de la communauté, nombre d'emplacements disponibles, nombre d'incidents rapportés. L'application prévient le risque de vol, facilite la recherche d'un emplacement de stationnement adapté, mais aide aussi les autorités en rendant plus accessible le formulaire de déclaration de vol digital.

Qover Pépite Belge de l'assurance en ligne,Qover assure aujourd'hui plus de 800.000 personnes dans plus de 33 pays, a manifesté son intérêt pour Owlee dès la naissance du projet en accordant 15% de réduction sur les nouveaux contrats d'assurance vélo aux membres de la communauté. "Avec 70% des vols de vélo commis en extérieur c'est important pour nous de collaborer avec un partenaire tel qu'Owlee. Les vélos sont souvent volés dans des endroits moins bien sécurisés ou parce qu'ils sont mal attachés, il n'est en effet pas toujours facile de trouver un endroit qui permet d'attacher son vélo correctement par le cadre. En fournissant une carte avec les parkings vélo, Owlee permet à nos clients de facilement identifier les endroits sécurisés où ils peuvent garer leur vélo et être rassurés de le retrouver après leurs activités", témoigne Harry Evrard, Digital Product Manager chez Qover.

