"Les commerces non alimentaires pourront enfin rouvrir leurs portes lundi, après presque deux mois d'inactivité pour la plupart d'entre eux. C'est un énorme soulagement même si les conditions d'accueil des clients sont strictes", souligne mercredi l'UCM.

Le Conseil national de sécurité a élargi les règles existantes pour les magasins alimentaires: pas plus d'un client pour 10 mètres carrés, distance de sécurité de 1,5 mètre et présence limitée en principe à 30 minutes. Le port du masque est "vivement conseillé".

L'UCM est convaincue que les commerçants seront "à la hauteur de leurs responsabilités comme ils l'ont été depuis le début de la crise". "Ils ont des outils à leur disposition. Ils peuvent s'inspirer du guide détaillé Phénix, approuvé par UCM, Unizo, Comeos et les syndicats, et validé par le collège d'experts scientifiques (GEES). Il décline par types de commerces les mesures générales de précaution", explique l'UCM.

