Ouverture de 350 points de vente pour le groupe Ahold Delhaize dans les 3-4 années à venir

Le groupe de distribution belgo-néerlandais Ahold Delhaize a annoncé lundi son ambition d'accélérer la croissance en ouvrant quelque 350 points de vente d'ici trois à quatre ans, a-t-il fait savoir par communiqué. Outre l'ouverture de 200 nouveaux Fresh Atelier et Shop&Go déjà annoncée fin octobre, la chaîne au lion parle également de 100 nouveaux supermarchés (SM, AD ou Proxy) et entre 30 et 50 supermarchés Albert Heijn en Flandre.