Les ventes de véhicules électriques décollent enfin. Elles devraient d'abord trouver leur marché dans les flottes des entreprises, d'autant que les loueurs et les partenaires technologiques se pressent pour simplifier la question de la recharge.

La Banque Degroof Petercam n'attendra pas la fin du diesel en 2030 et celle de l'essence en 2035 annoncées par la Région de Bruxelles-Capitale le 24 octobre dernier. En effet, l'établissement, installé près du square Frère-Orban, privilégie déjà l'électrique dans sa flotte de voitures de société. " Nous avons environ huit bornes de recharge dans l'entreprise et nous payons celles installées chez les utilisateurs ", explique Luc Pissens, mobility manager chez Degroof Petercam et président de l'association des fleet managers BFFMM.

...