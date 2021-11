Orange Belgium, filiale du français Orange, est désormais seule en lice pour le rachat du câblo-opérateur wallon VOO, affirment plusieurs médias belges ce lundi. Telenet a confirmé qu'elle "n'a pas été retenue dans le cadre des négociations finales".

Orange Belgium, filiale du français Orange, est désormais seul en lice pour le rachat du câblo-opérateur wallon VOO. L'information donnée par plusieurs médias belges a été confirmée par le communiqué de Telenet, l'autre opérateur en lice, confirmant que la société n'a pas été retenue dans le cadre des négociations finales".

"Une acquisition par Telenet aurait pu apporter une valeur ajoutée tant pour le paysage concurrentiel global en Belgique, que pour les Régions wallonne et bruxelloise, ainsi que pour VOO en tant qu'entreprise", a regretté l'opérateur lundi soir dans un communiqué. Telenet, active en Flandre et à Bruxelles, rate une occasion de prendre une envergure nationale.

La procédure de vente de l'opérateur wallon a été enclenchée il y a un an et demi. Elle est menée par Nethys, la filiale de l'intercommunale liégeoise Enodia, avec l'aide de la banque d'affaires Rothschild.

Une liste restreinte des candidats au rachat de VOO a été arrêtée le 20 juillet. Y figuraient Orange Belgium, Telenet ainsi que des fonds d'investissements dont les noms n'ont pas été dévoilés.

Le 11 octobre, Nethys communiquait sa décision d'entamer des négociations avec un nombre limité de candidats - Orange et Telenet - et affichait sa volonté de signer un contrat de cession d'une participation majoritaire avant fin décembre 2021.

Alors que Telenet a été évincée, Orange Belgium et Nethys doivent encore s'accorder sur le prix et le nombre de parts (50 % + 1 voix ou 75%) à acquérir par la filiale d'Orange France. Le choix devra ensuite être soumis aux autorités européennes de la concurrence, afin d'être validé.

Le dossier de la revente de VOO a été émaillée de soubresauts. En 2019, Nethys alors dirigée par Stéphane Moreau, avait cédé l'opérateur au fonds américain Providence pour 1,2 milliards d'euros avant que l'opération soit annulée à la suite de divers recours judiciaires.

En novembre 2020, le CEO de Nethys Renaud Witmeur déclarait : "En dessous de 1,4 milliard, la vente de VOO serait un échec".

