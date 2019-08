Le Conseil supérieur de l'audiovisuel a redessiné le paysage radio de la Fédération Wallonie-Bruxelles. La nouvelle chaîne d'info en continu LN24 décroche un précieux sésame sur la bande FM, là où DH Radio, station du groupe de presse IPM, perd son autorisation d'émettre.

La radio vit un moment charnière de son histoire. Pour la première fois depuis sa création en 1987, le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) vient d'établir un nouveau plan de fréquences " à deux vitesses ", intégrant les différentes autorisations d'émettre en mode analogique (le bon vieux réseau FM ), mais aussi en mode numérique (la norme DAB+ qui garantit une meilleure qualité d'écoute via un récepteur spécifique). Si cette " radio du futur " va permettre d'enrichir à terme l'offre de chaînes disponibles, la révolution technologique ne se fera toutefois pas du jour au lendemain et c'est la raison pour laquelle le plan de fréquences FM a été reconduit pour une période de neuf ans. Avec les tensions, déceptions et rancoeurs que l'on devine puisque les places sont forcément limitées sur " le transistor de papa ".

...