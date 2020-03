Ontex investira dans un premier site de production aux États-Unis, annonce mercredi le fabricant belge de langes et de serviettes hygiéniques. Jusqu'à présent, l'entreprise approvisionnait le marché américain principalement à partir du Mexique. Ontex compte également un nouveau président après la démission de Luc Missorten.

Ontex évoque une "forte progression commerciale" depuis son entrée sur le marché américain en 2016. Pour soutenir sa croissance, l'entreprise va désormais également démarrer une production locale. Une décision doit encore être prise sur la localisation exacte du site.

L'entreprise annonce par ailleurs la démission du président de son conseil d'administration, Luc Missorten. Il sera remplacé par Hans Van Bylen, ancien CEO du groupe allemand Henkel, après l'assemblée annuelle du 25 mai.

Ontex a réalisé un chiffre d'affaires de 2,27 milliards d'euros l'an dernier, en baisse de 1% par rapport à 2018. L'ebitda (bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement) récurrent a lui diminué de 1,1% à 261 millions d'euros. Le bénéfice net a par ailleurs chuté de 60,8%, à 37,3 millions d'euros.

L'entreprise proposera un dividende de 0,16 euro par action, contre 0,41 euro l'an dernier.

Cette année, elle prévoit une augmentation du chiffre d'affaires et de son ebitda récurrent.

Ontex compte plus de 10.000 employés dans le monde, dont environ 1.000 en Belgique.

