Une exposition intitulée Bond in Motion s'est ouverte ce mercredi 7 décembre au Heysel, à Bruxelles. Elle réunit des véhicules construits pour les tournages des films sur l'agent 007, et durera jusqu'en mai 2023.

Elle devrait attirer pas mal de monde, l'exposition Bond in Motion, qui s'est ouverte ce mercredi 7 décembre, au Palais 1 de Brussels Expo (1). Ce sera sans doute la plus grande expo sur les véhicules utilisés dans quasi tous les films où s'illustre l'agent 007 créé par Ian Fleming : autos, avions, bateaux, hélicoptères, motos, hydroglisseurs, sous-marins, capsule spatiale, au format réel ou en modèle réduit, en entier ou pas. Et même un bout de rame de métro londonien, grandeur réelle. Tous les véhicules ont été utilisés dans les tournages"Tous les éléments exposés ont été utilisés pour les tournages des films " assure Pierre Lalmand, co-organisateur de ce salon très spécial. Ils proviennent des réserves d'EON, le producteur des films James Bond, qui conserve ces souvenirs en Grande-Bretagne. Pierre Lalmand connaît bien le Heysel : il a été longtemps le patron du Salon de l'Auto, à la Febiac, jusqu'à ce que le covid ait contraint l'organisation de renoncer à ce salon pendant deux années consécutives. "Finalement, James Bond était un précurseur de la multimodalité " plaisante-t-il.Bond in Motion côtoiera du reste le Salon de l'Auto qui redémarre, du 14 au 22 janvier 2023, sur le même site, dans des palais voisins.Une idée née pendant le confinement de 2020"Pendant la période du confinement, en 2020, je voyais à la télé qu'il y avait une exposition Bond in Motion à Londres" dit Stéphane Pisane, CEO de l'agence événementielle Carbon-120011. " L'idée m'est venue d'organiser une exposition sur le même sujet à Bruxelles, j'ai contacté EON." Qui a accepté, non sans suivre attentivement le projet.L'exposition est plus large que celles de Londres et une autre exposition organisée à Los Angeles. ""Nous avons articulé la présentation des véhicules des films en quatre zones, air, terre, mer, feu " dit Pierre Lalmand. Les organisateurs sont allés en Grande-Bretagne visiter les stocks pour y sélectionner les éléments à présenter aux visiteurs. Les acteurs qui jouent le rôle de l'agent secret sont absents, mais l'espace baigne dans une musique bien reconnaissable, notamment celle de John Barry.L'exposition couvre 6000 mètres carrés, avec une zone-bar et restauration.Il ne faut pas forcément être un fanatique de James Bond pour apprécier l'exposition, car toutes les pièces reflètent une forme d'artisanat qui persiste dans les tournages de cinéma, même si le numérique y pèse de plus en plus lourd.Des pièces savamment abîmées Souvent les pièces sont savamment abîmées pour les besoins du tournage, où les courses poursuites érodent fort les véhicules. Une Renault 11 sans toit, où Roger Moore tentait, après quelques péripéties, un brin de conduite dans A View To Kill (1985), est présentée dans la même salle qu'une Aston Martin (il y a beaucoup d'Aston Martin) aux vitres et à la carrosserie constellées d'impacts de balles, dans No Time to Die (2021). Quelques visiteurs reconnaîtront le Palais 1 qui a abrité, durant les Salons de l'Auto, la partie Dream Cars (voitures de rêve). D'autres penseront plutôt au temps où il contenait un grand centre de vaccination, dans une ambiance plus médicale.L'inauguration de l'exposition a été faite ce mercredi 7 décembre par l'ambassadeur de Grande-Bretagne en Belgique, Martin Shearman et le bourgmestre de Bruxelles, Philippe Close.