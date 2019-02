On a testé le magasin sans caisse d'Amazon

En plein coeur du financial district de San Francisco, à côté des restos japonais, des organismes bancaires et à 500 mètres du siège de LinkedIn, se trouve un Amazon Go, la fameuse boutique sans caisse du géant de l'e-commerce. Au coin d'une petite ruelle, se dresse un espace pas plus grand qu'un petit City Delhaize où seul le grand logo lumineux de la firme laisse penser que ce commerce a quelque chose de différent. A l'entrée, un garde à la veste orange accueille le visiteur par un " how you doin', guy ? ", enjoué, en le regardant dégainer son smartphone. Car pour entrer dans la boutique, le client doit franchir une barrière qui ne s'ouvrira qu'après avoir scanné le code QR de l'application Amazon Go. Celle-ci aura été préalablement installée sur le smartphone et activée grâce à son login Amazon (pour l'instant, celui d'un compte américain reste nécessaire).

...