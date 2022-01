La SNCF va supprimer 10% de ses TGV et 20% des Intercités à partir de la semaine prochaine, a annoncé un porte-parole. Il a expliqué cette mesure par une chute des réservations due à la crise sanitaire.

"Compte tenu d'une baisse constatée des réservations de 30% depuis le début de l'année - en particulier en semaine -, le plan de transport TGV sera adapté à compter de la semaine prochaine et assuré à hauteur de 90% de l'offre prévue, et à 80% pour les Intercités", a indiqué à l'AFP un porte-parole de SNCF Voyageurs.

Tous les trains de nuit seront assurés, tandis que "l'adaptation de l'offre sera plus forte" pour les TGV internationaux, en particulier pour le service transmanche Eurostar "qui circulera à moins de 10% de l'offre prévue".

Les voyageurs dont les trains sont supprimés seront contactés et pourront changer leur billet ou se faire rembourser, a-t-il assuré.

La SNCF, dont les voyageurs étaient largement revenus pendant les vacances de Noël, a déjà réduit la voilure plusieurs fois depuis le début de la crise sanitaire.

"Compte tenu d'une baisse constatée des réservations de 30% depuis le début de l'année - en particulier en semaine -, le plan de transport TGV sera adapté à compter de la semaine prochaine et assuré à hauteur de 90% de l'offre prévue, et à 80% pour les Intercités", a indiqué à l'AFP un porte-parole de SNCF Voyageurs. Tous les trains de nuit seront assurés, tandis que "l'adaptation de l'offre sera plus forte" pour les TGV internationaux, en particulier pour le service transmanche Eurostar "qui circulera à moins de 10% de l'offre prévue". Les voyageurs dont les trains sont supprimés seront contactés et pourront changer leur billet ou se faire rembourser, a-t-il assuré. La SNCF, dont les voyageurs étaient largement revenus pendant les vacances de Noël, a déjà réduit la voilure plusieurs fois depuis le début de la crise sanitaire.